VN: internationaal toerisme in 2024 weer op niveau van voor corona

Het internationaal toerisme zal dit jaar weer op het niveau komen van voor de coronacrisis. Dat is de verwachting van de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO), een agentschap van de Verenigde Naties. Het herstel zit volgens de organisatie onder meer in de groeiende vraag naar reizen en betere verbindingen met het vliegtuig.

De UNWTO verwacht dat het internationale toerisme in 2024 ongeveer 2 procent zal groeien ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor het uitbreken van de coronapandemie. Ook is er volgens de organisatie “veel ruimte voor herstel in Azië”. Bijvoorbeeld in China, waar UNWTO uitgaat van meer toerisme door de versoepeling van de visumplicht. Zo kunnen ook Nederlanders zonder visum naar dat land reizen, in ieder geval tot eind november.

Wel houdt het VN-agentschap een slag om de arm. “Deze centrale voorspelling van de UNWTO blijft afhankelijk van het tempo van het herstel in Azië en van de ontwikkeling van bestaande economische en geopolitieke neerwaartse risico’s”, stelt de organisatie. Daarbij wijst de UNWTO bijvoorbeeld op de oorlog tussen Hamas en Israël, die “het reizen in het Midden-Oosten kan verstoren en het reizigersvertrouwen kan aantasten”.

Het wereldwijd grensoverschrijdend toerisme kwam in 2023 nog uit op 88 procent van het niveau in 2019. De UNWTO keek daarbij naar het aantal geschatte reizigers dat aankwam op hun bestemming. Dat aantal kwam eind vorig jaar uit op 1,3 miljard.

Alleen het Midden-Oosten verwelkomde vorig jaar al meer reizigers uit het buitenland dan voor corona, namelijk 22 procent meer dan in 2019. In Europa en Afrika was het herstel het sterkst. Volgens de UNWTO werd op die continenten respectievelijk 94 procent en 96 procent van het niveau van 2019 bereikt. De populairste regio’s waren het Middellandse Zeegebied, de Caraïben, Centraal Amerika en Noord-Afrika.