Voormalige Martinair-piloten kondigen staking aan bij KLM

Voormalig Martinair-piloten die tegenwoordig in dienst zijn bij KLM, willen gaan staken. Vakbond AVV, die de circa 150 vliegers vertegenwoordigt, zegt dat er voor de piloten niets anders opzit dan acties, omdat de luchtvaartmaatschappij ze nog altijd niet volwaardig in dienst genomen zou hebben.

De piloten om wie het gaat worden volgens AVV alleen ingezet op vrachttoestellen. Ze werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM, maar in 2021 oordeelde het Haagse gerechtshof dat dit onterecht was en KLM ze weer in dienst moest nemen.

“KLM tracht echter op alle mogelijke manieren onder dit arrest uit te komen en deze vliegers volledig gesepareerd te houden van de overige KLM-vliegers”, aldus de bond, die benadrukt dat KLM weigert “mee te werken aan een gedegen oplossing.”

De piloten willen bijvoorbeeld gelijke rechten als andere KLM-piloten. Ook willen ze graag meer loon. Eerder deze maand had AVV al een ultimatum aan de luchtvaartmaatschappij gestuurd. De deadline voor KLM om aan de eisen van de organisatie te voldoen was vrijdag. Maar KLM gaat volgens AVV op vrijwel geen enkele eis in. Wanneer de werkonderbrekingen plaatsvinden is nog niet duidelijk.