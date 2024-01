Weinig kans voor Brusselse goedkeuring iRobot-overname Amazon

De overname van robotstofzuigermaker iRobot door Amazon gaat waarschijnlijk niet door. Ambtenaren van de Europese Commissie hebben aan het Amerikaanse technologieconcern laten weten dat zij niet op goedkeuring van de deal hoeven te rekenen, hebben bronnen gezegd aan persbureau Bloomberg. Ook de Amerikaanse toezichthouder FTC gaat waarschijnlijk voor de deal van omgerekend zo’n 1,3 miljard euro liggen.

Volgens zowel de Europese als de Amerikaanse waakhond zou de macht van Amazon binnen de markt van robotstofzuigers te groot worden. Binnen het online-aanbod van de techreus zou Amazon de Roomba-stofzuiger van iRobot kunnen voortrekken. Om die reden had Brussel Amazon gevraagd om bepaalde maatregelen te nemen, maar daar heeft het concern geen gehoor aangegeven. In plaats daarvan bereidt Amazon een rechtszaak voor tegen de beslissing van de toezichthouder, die uiterlijk op 14 februari bekend wordt gemaakt.

Amazon wil iRobot graag overnemen om zijn aanbod op het gebied van slimme diensten voor in huis te vergroten. De angst van de mededingsautoriteiten is echter ook dat het bedrijf hiermee te veel macht krijgt door de data die het kan verzamelen. Maar Amazon heeft voldoende alternatieven mocht de overname inderdaad niet door gaan.

Voor iRobot zijn de gevolgen groter. Sinds het hoogtepunt van 2021 tijdens de coronapandemie zijn de verkopen bijna met de helft gedaald. Ook is de beurswaarde gekelderd door speculaties over een mogelijke blokkade van de overname. In de nabeurshandel op donderdag ging de koers met nog eens 47 procent onderuit na het gerucht over de definitieve beslissing van Brussel.