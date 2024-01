Bloomberg: AI-start-up Elon Musk heeft 500 miljoen binnen

De start-up op het gebied van kunstmatige intelligentie xAI van Elon Musk heeft 500 miljoen dollar aan financiering toegezegd gekregen van investeerders. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het doel van xAI zou zijn om 1 miljard dollar aan financiering binnen te halen.

Naar verluidt mikt het vorig jaar opgerichte xAI op een totale waardering tussen 15 miljard tot 20 miljard dollar. Met xAI wil Musk de concurrentie aangaan met ChatGPT van het bedrijf OpenAI. Musk was ook een van de oprichters van OpenAI. Hij verliet dat bedrijf om meningsverschillen over hoe winst gemaakt kan worden met kunstmatige intelligentie.

De start-up xAI heeft een chatbot genaamd Grok. Die chatbot maakt gebruik van data die wordt aangeleverd door het socialemediaplatform X, het voormalige Twitter, waarvan Musk eigenaar is. De topman van Tesla heeft gezegd dat kunstmatige intelligentie al over enkele jaren slimmer zal zijn dan mensen. Hij had eerder nog gepleit voor een pauze op de ontwikkeling van AI en strengere regelgeving.

Volgens de bronnen van Bloomberg wordt nog gesproken over de exacte voorwaarden voor de investeringen in xAI. Die gesprekken zouden de komende weken afgerond moeten worden. In het team van xAI zitten mensen die eerder bij Google en Microsoft hebben gewerkt.

Mogelijk zitten bij de geldschieters dezelfde namen als de investeerders die Musk hebben geholpen met de overname van Twitter. Het gaat dan bijvoorbeeld om oprichter Larry Ellison van softwareconcern Oracle en de Saudische prins Al-Waleed bin Talal al-Saud.

In december werd door Bloomberg nog gemeld dat OpenAI bij een nieuwe investeringsronde op een waardering zou mikken van 100 miljard dollar. Daarmee zou OpenAI tot de meest waardevolle start-ups ter wereld behoren.