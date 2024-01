Bronnen: topman OpenAI praat met investeerders over chipfabrieken

Topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI voert gesprekken met investeerders in onder meer het Midden-Oosten over financiering van een netwerk van chipfabrieken. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg en zakenkrant Financial Times wil Altman miljarden dollars ophalen om zelf chips te kunnen maken voor kunstmatige intelligentie (AI).

Altman zou volgens de ingewijden hebben gesproken met investeerders uit de Verenigde Arabische Emiraten, onder wie de steenrijke sjeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. Hij controleert het in Abu Dhabi gevestigde bedrijf voor kunstmatige intelligentie G42. Er zou door Altman ook zijn gepraat met het Japanse technologieconcern SoftBank over de plannen.

Door een netwerk van eigen chipfabrieken op te zetten kan Altman zorgen voor zekerheid bij leveringen van halfgeleiders voor AI en kan de afhankelijkheid van AI-chips van Nvidia worden verminderd. De vraag naar AI-chips is namelijk erg groot.

De topman zou ook gesprekken voeren met het Taiwanese chipconcern TSMC over samenwerking bij de productie van chips. TSMC is de belangrijkste leverancier van de AI-chips van Nvidia. De AI-chips van het Amerikaanse bedrijf worden algemeen gezien als de beste voor het trainen van grote datamodellen, zoals het model dat ten grondslag ligt aan ChatGPT.

Het is niet duidelijk of het chipbedrijf dat Altman wil opzetten onderdeel wordt van OpenAI of dat het onder apart management komt te staan. OpenAI zou dus wel de belangrijkste afnemer moeten worden van het chipbedrijf.

Microsoft is grootaandeelhouder van OpenAI. Het softwareconcern zou geïnteresseerd zijn in de plannen van Altman voor de chipfabrieken.