AEX koerst af op hoger begin drukke week met ECB-besluit

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag met winst te gaan openen. Beleggers trekken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. De hoop dat de centrale banken dit jaar gaan beginnen met het verlagen van de rentes, nu de inflatie is afgenomen, zorgt voor optimisme op de beursvloeren.

Beleggers maken zich daarnaast op voor een drukke week met een stroom van bedrijfsresultaten van onder meer chipmachinefabrikant ASML, levensmiddelenconcern Procter & Gamble en streamingdienst Netflix. Ook vergadert de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag over de rente in de eurozone. Bij die eerste bijeenkomst van het jaar zal de ECB het rentetarief naar verwachting onveranderd laten op 4 procent. ASML komt woensdag met cijfers.

De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een verdeeld beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en klom 1,6 procent tot het hoogste niveau sinds 1990. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Bank of Japan, dat dinsdag op het programma staat. Algemeen wordt verwacht dat de Japanse centrale bank het zeer ruime stimuleringsbeleid onveranderd zal laten.

De beurzen in Hongkong en Shanghai zakten echter rond de 3 procent. Vooral de noodlijdende Chinese vastgoedbedrijven moesten het ontgelden. Beleggers reageerden teleurgesteld op het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijke rentetarieven op leningen met looptijden van een en vijf jaar ongewijzigd te laten.

Op het Damrak zullen ASML en ASMI mogelijk profiteren van een positief rapport van Berenberg. De investeringsbank schroefde de koersdoelen van de twee chipbedrijven flink op.

Ook gaat de aandacht uit naar de storm Isha. Op luchthaven Schiphol zijn voor maandag uit voorzorg ongeveer 130 vluchten geannuleerd. KLM annuleert 65 vluchten. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaat het om bestemmingen binnen Europa.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd. De AEX won 0,1 procent tot 778,89 punten en de MidKap daalde 0,8 procent tot 874,98 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen klom een fractie. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 1,1 procent hoger op 37.863,80 punten. De S&P 500 steeg 1,2 procent tot een nieuw recordniveau van 4839,81 punten en techbeurs Nasdaq won 1,7 procent.

De euro was 1,0901 dollar waard, tegen 1,0887 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper en kostte 73,13 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 78,34 dollar per vat.