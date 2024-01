ASML in kopgroep groene AEX, Prosus enige daler

ASML behoorde maandag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een stevige winst liet zien. De chipmachinemaker, die later deze week met cijfers komt, profiteerde van een adviesverhoging door zakenbank Bernstein. Ook investeringsbank Berenberg schroefde het koersdoel voor ASML flink op. Het aandeel won 2,4 procent. Het Veldhovense bedrijf hernam daarmee zijn positie als het op twee na waardevolste beursbedrijf in Europa.

Prosus was de enige daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een verlies van 1,5 procent. De techinvesteerder kampte met zware koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Zo zakte internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, 3 procent in Hongkong.

Beleggers trokken zich verder op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. De hoop dat de centrale banken dit jaar gaan beginnen met het verlagen van de rentes, nu de inflatie is afgenomen, zorgde daarbij weer voor optimisme op de beursvloeren. De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag over de rente in de eurozone. Bij die eerste bijeenkomst van het jaar zal de ECB het rentetarief naar verwachting nog onveranderd laten op 4 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 785,82 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 885,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1 procent.

Staalconcern Arcelor was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2,6 procent. ASMI steeg 2,3 procent. Ook dat chipbedrijf profiteerde van een stevige verhoging van het koersdoel door Berenberg. Branchegenoot Besi won ook dik 2 procent.

In de MidKap stond laadpalenmaker Alfen bovenaan met een winst van bijna 5 procent. Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway en fitnessketen Basic-Fit volgden met plussen van dik 3 procent. Kunstmestproducent OCI voerde de schaarse dalers aan met een min van 0,6 procent.

De euro was 1,0895 dollar waard, tegen 1,0887 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper en kostte 73,04 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 78,05 dollar per vat.