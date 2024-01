Boeing bij dalers op positief Wall Street

Boeing behoorde maandag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft maatschappijen opgeroepen om ook vliegtuigen van het type 737-900ER van Boeing te inspecteren op loszittende onderdelen in het deurpaneel. De waarschuwing volgt op een eerder inspectieverzoek bij de 737 MAX 9. Van dat type toestel raakte eerder een deurpaneel los tijdens een vlucht. Het aandeel van de vliegtuigbouwer zakte 0,8 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef verder positief, na de nieuwe recordstanden op vrijdag. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar gaat beginnen met het verlagen van de rente, nu de inflatie is afgenomen, bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. Vrijdag overtrof de brede S&P 500-index al de vorige recordstand die dateerde van ongeveer twee jaar geleden. Dat kwam met name door sterke koerswinsten bij chipbedrijven en grote techondernemingen.

Beleggers maken zich verder op voor een drukke week. Zo komen later deze week grote bedrijven als streamingdienst Netflix, levensmiddelenconcern Procter & Gamble, elektrische autofabrikant Tesla en chipproducent Intel met kwartaalcijfers. Ook wordt uitgekeken naar een Amerikaans inflatiecijfer en de persoonlijke bestedingen in december die vrijdag worden bekendgemaakt. Die cijfers spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 38.018 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4863 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 15.410 punten.

Macy’s won 2,4 procent. De warenhuisketen heeft het overnamebod van 5,8 miljard dollar van investeerders Arkhouse en Brigade Capital afgewezen.

ExxonMobil zakte 1 procent. Het olieconcern probeert via de rechter te voorkomen dat aandeelhouders kunnen stemmen over een klimaatvoorstel van het Nederlandse beleggerscollectief Follow This. Samen met investeerder Arjuna kwam Follow This vorige maand met een voorstel om de uitstoot van broeikasgassen bij het bedrijf sneller te verminderen. Exxon stelt echter dat het voorstel niet in het belang is van de prestaties van het concern en het creëren van waarde voor aandeelhouders.

SolarEdge steeg 4 procent. Het zonne-energiebedrijf kondigde aan het wereldwijde personeelsbestand met ongeveer 16 procent terug te brengen. Bij het bedrijf werken iets minder dan 5000 mensen.