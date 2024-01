Consument volgens onderzoek dupe van trage prijsdaling aan pomp

Benzinepomphouders profiteren flink van prijsveranderingen op de wereldwijde oliemarkt. Veel automobilisten dachten al te merken dat de prijzen aan de pomp sneller stijgen dan ze weer dalen als daar ruimte voor is, en dat is nu ook bewezen. Volgens economenvakblad ESB was de consument van 2007 tot en met vorig jaar per liter benzine 2,2 tot 4,8 eurocent meer kwijt door de vertraging van de doorwerking van de prijsdalingen van olie. Dat kan per volle tank enkele euro’s schelen.

Onderzoeker Stef de Jong geeft meerdere redenen voor het feit dat de prijs aan de pomp minder snel omlaaggaat dan omhoog. Consument gaan doorgaans niet snel op zoek naar alternatieven, ook omdat prijzen niet makkelijk te vergelijken zijn.

Ook lijkt er een soort stilzwijgende overeenstemming onder pomphouders om de prijsdalingen vertraagd door te voeren, waardoor zij gezamenlijk de prijs langer hoog houden. Daarnaast is het volgens het onderzoek voor aanbieders van benzine moeilijker om prijsverlagingen door te voeren, omdat zij de goedkopere brandstof maar beperkt kunnen opslaan en daardoor niet gegarandeerd zijn van de lagere prijs.