Cryptobedrijf Terraform Labs vraagt uitstel van betaling aan

Terraform Labs, het bedrijf achter de stablecoin TerraUSD, heeft in de Verenigde Staten uitstel van betaling aangevraagd. Het in Singapore gevestigde bedrijf zorgde in 2022 voor een crash op de cryptomarkten door de ineenstorting van TerraUSD, een zogeheten stablecoin die is gekoppeld aan stabiele activa zoals de Amerikaanse dollar om juist drastische koersschommelingen te voorkomen. TerraUSD zakte echter tot ver onder de dollar omdat er te weinig echt geld tegenover stond.

De aanvraag bij de rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware zal Terraform naar eigen zeggen in staat stellen “zijn bedrijfsplan uit te voeren en tegelijkertijd door lopende juridische procedures te navigeren, inclusief de rechtszaken die in Singapore aanhangig zijn en Amerikaanse rechtszaken waarbij de Securities and Exchange Commission betrokken is”.

De ineenstorting van TerraUSD en zustermunt Luna van Terraform Labs heeft ongeveer 40 miljard dollar aan investeringen weggevaagd en veroorzaakte naar schatting voor meer dan 400 miljard dollar aan koersverliezen op de wereldwijde cryptomarkten. De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft vorig jaar zowel Terraform en de Zuid-Koreaanse ondernemer Do Kwon, medeoprichter van het bedrijf, beschuldigd van “het orkestreren van fraude met cryptovaluta ter waarde van meerdere miljarden dollars”.

Kwon werd vorig jaar gearresteerd in Montenegro en wacht op uitlevering aan de Verenigde Staten of Zuid-Korea. Volgens experts heeft Kwon een zogeheten Ponzi-systeem opgezet, waarbij veel investeerders hun spaargeld verloren. Ponzifraude is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten.