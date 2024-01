ExxonMobil naar rechter over klimaatvoorstel Follow This

Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil probeert via de rechter te voorkomen dat aandeelhouders kunnen stemmen over een klimaatvoorstel van het Nederlandse beleggerscollectief Follow This. Samen met investeerder Arjuna kwam Follow This vorige maand met een voorstel om de uitstoot van broeikasgassen bij het bedrijf sneller te verminderen.

De onderneming stelt echter dat het voorstel helemaal niet in het belang is van de prestaties van ExxonMobil en het creëren van waarde voor aandeelhouders. Follow This en Arjuna hebben volgens het olieconcern alleen aandelen van ExxonMobil gekocht om “campagne te voeren” voor veranderingen die juist zijn gericht “op het verminderen van de bestaande activiteiten van het bedrijf”, staat in de aanklacht.

De stap van ExxonMobil naar de rechter laat een ongebruikelijke tegenreactie zien op activistische aandeelhouders. Doorgaans gaan bedrijven met klachten namelijk naar beurswaakhond SEC. De regels van die toezichthouder over op welke voorstellen aandeelhouders mogen stemmen, moeten volgens het olieconcern evenwel strenger worden geïnterpreteerd.

Follow This en Arjuna hebben nog niet gereageerd tegenover persbureau Bloomberg.