H&M trekt advertentie met schoolgaande meisjes terug na kritiek

Kledingketen H&M heeft een advertentie met minderjarige meisjes teruggetrokken na kritiek. Mensen zagen een seksuele lading in de reclame en stoorden zich daaraan. Het Zweedse bedrijf laat via een woordvoerder weten de negatieve reacties te betreuren en te kijken hoe dit bij volgende campagnes kan worden voorkomen.

H&M kwam in Australië met een advertentie met daarop twee schoolgaande meisjes in een grijs jurkje, waarboven de slogan stond: “Laat die hoofden omdraaien met H&M’s Back to School-lijn”. Daar kwam kritiek op, waarna H&M stopte met de campagne.

Concurrent Zara koos er vorige maand ook al voor een reclamecampagne offline te halen na kritiek. Daarop stonden modellen afgebeeld met mannequins die in witte lakens waren gewikkeld. Op sociale media maakten mensen de vergelijking met dode slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas die op sommige afbeeldingen ook in witte lakens zijn gewikkeld.