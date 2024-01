Mens goedkoper dan AI bij gros van de banen, stellen onderzoekers

De meeste menselijke banen kunnen voorlopig niet op een rendabele manier vervangen worden door kunstmatige intelligentie (AI). Dat hebben onderzoekers van de Massachusetts Institute of Technology ontdekt in een van de eerste diepgaande studies naar de vervangbaarheid van mensen door AI.

De onderzoekers keken of het voordeliger was om verschillende taken te automatiseren in plaats van ze door mensen te laten uitvoeren, onder meer bij het werk van leraren en taxateurs van onroerend goed. Het gaat om taken waarbij automatische beeldherkenningssoftware kan worden ingezet. Het onderzoeksinstituut ontdekte dat 23 procent van de werknemers vervangen kon worden. In alle andere gevallen was het voordeliger om mensen het werk te laten doen, omdat het installeren en gebruiken van AI-systemen duurder is.

In de toekomst wordt het waarschijnlijk efficiënter om taken te automatiseren. De wetenschappers denken dat tegen 2030 tot 40 procent van de taken goedkoper door AI kan worden overgenomen, als de kosten dalen en de nauwkeurigheid verbetert.

Eerder waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor de ingrijpende gevolgen als AI-toepassingen zoals ChatGPT steeds meer taken overnemen van mensen. De opkomst raakt volgens IMF-topvrouw Kristalina Georgieva wereldwijd bijna vier op de tien banen. Vorige week werd nog bekend dat het kabinet de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies vraagt om in kaart te brengen welke banen verloren kunnen gaan, omdat AI-systemen het werk overnemen.