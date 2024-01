Nog een Boeing-vliegtuig met mogelijk loszittende onderdelen

Luchtvaartmaatschappijen moeten ook vliegtuigen van het type 737-900ER van Boeing inspecteren op loszittende onderdelen in het deurpaneel. Daartoe heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA opgeroepen. De waarschuwing volgt op een eerder inspectieverzoek bij de 737 MAX 9. Van dat type toestel raakte eerder een deurpaneel los tijdens een vlucht.

De luchtvaartautoriteit is met een verklaring gekomen waarin zij “exploitanten van Boeing 737-900ER vliegtuigen aanraadt om de deurdoppen van de mid-exitdeur visueel te inspecteren om er zeker van te zijn dat de deur goed vastzit”. De 737 900ER is een type van een oudere generatie toestellen, maar heeft hetzelfde deurontwerp als de onlangs in opspraak geraakte 737 MAX 9. Wereldwijd zijn er 505 van deze vliegtuigen geleverd aan luchtvaartmaatschappijen.

Een Boeing 737 MAX-9 van Alaska Airlines moest eerder deze maand nog een noodlanding maken, nadat een deurpaneel los was gekomen tijdens een vlucht in de Verenigde Staten. Na inspectie bleek dat bouten los zaten, ook bij andere toestellen van het model. De FAA besloot na het incident 171 Boeing 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond te houden voor extra inspecties. De waakhond heeft inmiddels ook het toezicht verscherpt op fabrieken van de vliegtuigfabrikant.

De luchtvaartmaatschappijen met de meeste 737-900ER-vliegtuigen in hun vloot zijn United Airlines, Alaska Airlines en Delta Air Lines. United Airlines liet vorige week weten al met “proactieve inspecties” te zijn begonnen die deze week worden afgerond. Volgens de vlootinformatie van Air France-KLM, Transavia, Corendon en easyJet vliegen deze maatschappijen niet met de 737-900ER.