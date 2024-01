NS schrapt vanaf woensdag zes dagen lang ICE-ritten naar Duitsland

De NS schrapt vanaf woensdag tot en met volgende week maandag alle ICE International-treinen naar Duitsland door een staking op het Duitse spoor. Ook de intercity naar Berlijn zal die dagen niet rijden. De Nightjet-treinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden van dinsdag tot en met zondag niet, aldus de NS.

Spoorvakbond GDL heeft de staking bij Deutsche Bahn uitgeroepen in een slepend conflict over hogere lonen en kortere werkweken. De staking bij het personenvervoer begint woensdag om 02.00 uur en duurt tot maandag 18.00 uur. Het is de langste actie die tot dusver wordt gehouden in het conflict tussen GDL en Deutsche Bahn. Het is ook de langste staking in de geschiedenis van Deutsche Bahn.

De NS zegt dat tickets naar, via en van Duitsland met de reisdata 24 tot en met 29 januari flexibel gebruikt kunnen worden op alle dagtreinen van Deutsche Bahn tot en met 5 februari.

Ook kunnen tickets zonder kosten worden geannuleerd of gewijzigd naar een andere datum vanaf 6 februari met dezelfde vervoerder. In verband met verwachte drukte bij de klantenservice kunnen reizigers tot één maand na de oorspronkelijke reisdatum hun tickets telefonisch annuleren, aldus de NS. De reisplanner wordt volgens de NS zo snel mogelijk aangepast.

Het goederenvervoer in Duitsland zal ook worden geraakt. Vanaf dinsdag 18.00 uur leggen machinisten van goederentreinen het werk neer tot en met maandag 18.00 uur.