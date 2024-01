Starters blijven meer woningen kopen, doorstromers juist minder

Starters op de woningmarkt hebben ook in het afgelopen kwartaal weer vaker een huis gekocht dan een jaar eerder. Vooral de vier grote steden waren populair onder starters, die profiteren van hun gestegen lonen en daarmee de duurdere hypotheken kunnen opbrengen. Over de hele linie daalde het aantal transacties juist nog volgens het Kadaster, voor het elfde kwartaal op rij.

Door de gestegen hypotheekrente en de algehele inflatie werd het voor kopers afgelopen jaar lastiger om een huis aan te schaffen, waardoor ook de prijzen daalden. Inmiddels stijgen de prijzen weer. Het Kadaster rekent erop dat de markt in 2024 verder aantrekt, nadat eind vorig jaar de daling van het aantal transacties met een min van 1,6 procent ook al beperkt was gebleven.

Starters kochten de afgelopen drie maanden voor het vijfde kwartaal op rij vaker een woning dan een jaar eerder. Anders dan huiseigenaren gaat deze groep er bij het kopen van een nieuwe woning financieel gezien meestal nog op vooruit. Ondanks de duurdere hypotheken liggen de maandlasten van een koophuis vaak lager dan die van een huurwoning.

De starters kozen vaak voor een woning in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 60 procent van de verkopen daar kwam op naam van starters, tegenover 47 procent in de andere grote steden en 37 procent in de rest van Nederland. Starters kregen in de steden meer mogelijkheden doordat investeerders nu vaker woningen verkopen dan nog kopen.

Doorstromers konden er gezien de hypotheekrente voor kiezen om te blijven wonen waar zij wonen. Dat was terug te zien in ruim 8 procent minder transacties in deze groep dan een jaar eerder.