Topman BIB: strijd tegen inflatie nog steeds grootste prioriteit

De strijd tegen de inflatie moet nog steeds de grootste prioriteit blijven van centrale banken. Dat zei topman Agustín Carstens van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) in een speech. De BIB wordt ook wel de bank voor centrale banken genoemd.

Volgens Carstens zorgen de recente ontwikkelingen aan het inflatiefront wel voor “voorzichtig optimisme”, maar is de klus nog niet geklaard. Hij waarschuwde dan ook dat centrale banken niet te vroeg moeten overgaan tot het verlagen van de rente. In de meeste landen is de inflatie nog altijd hoger dan de doelstellingen van centrale banken, stelt Carstens namelijk.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag een beleidsvergadering. De centrale bank in Frankfurt heeft inmiddels de renteverhogingen gepauzeerd en op de financiële markten wordt gehoopt dat de ECB in de loop van dit jaar de rente verlaagt. Ook voor de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve wordt gehoopt op een renteverlaging dit jaar. De Fed heeft volgende week een rentevergadering.

De BIB, ook Bank for International Settlements genoemd, werd opgericht in 1930 om Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog te regelen. Later is de BIB zich meer gaan richten op het met elkaar in lijn brengen van het beleid van centrale banken in de wereld.