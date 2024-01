Vervolg populaire game The Witcher in de maak, meldt ontwikkelaar

De Poolse gameontwikkelaar CD Projekt werkt aan een nieuwe titel voor zijn populaire gameserie The Witcher. Dat heeft de topman van het bedrijf Adam Badowski verteld aan persbureau Reuters. Halverwege dit jaar moeten zo’n vierhonderd mensen bij het project met de titel ‘Polaris’ betrokken zijn, zei hij.

Het spel wordt uitgebracht in drie delen en gaat zich afspelen in dezelfde wereld als die van The Witcher. Die game, waarvan het eerste deel in 2007 uitkwam, gaat over een huurling die op monsters jaagt. The Witcher is een van de best verkochte titels ter wereld, waarvan in totaal al ruim 75 miljoen games zijn verkocht. Voor het nieuwste spel is nog geen releasedatum bekend, maar analisten gaan uit van 2026 of 2027.

CD Projekt bracht eind 2020 nog het spel Cyberpunk 2077 uit, dat bij de verschijning werd geteisterd door bugs in de software. De Japanse elektronicagigant Sony, het bedrijf achter de PlayStation, besloot het spel na klachten zelfs tijdelijk van de markt te halen. Badowski zegt daarvan te hebben geleerd. “We geloven dat we in de toekomst een première zoals die met Cyberpunk 2077 kunnen voorkomen.” In oktober meldde CD Projekt 25 miljoen exemplaren van het spel te hebben verkocht.

De topman vertelt aan Reuters dat er ook een vervolg op Cyberpunk 2077 in de maak is. Dat project met de codenaam ‘Orion’ bevindt zich volgens hem nog in de conceptfase. Tegen het einde van dit jaar moeten daar tachtig mensen aan meewerken, verwacht het bedrijf.