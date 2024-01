Voorzitter Duitse spoorbond vindt staking van zes dagen gepast

De nieuwe spoorstaking van zes dagen die woensdagochtend vroeg bij het personenvervoer van Deutsche Bahn moet beginnen, is gepast en proportioneel. Dat heeft voorzitter Claus Weselsky van spoorvakbond GDL gezegd.

Het wordt de langste staking op het Duitse spoor in het slepende arbeidsconflict tussen GDL en Deutsche Bahn over hogere lonen en kortere werkweken tot dusver. Het staatsspoorbedrijf deed vrijdag nog een nieuw aanbod aan GDL om verdere stakingen te voorkomen, maar dat voorstel is door de bond voor machinisten en ander spoorpersoneel afgewezen. Bij het Duitse goederenvervoer wordt al vanaf dinsdag 18.00 uur het werk neergelegd.

Deutsche Bahn heeft gezegd de staking niet te zullen proberen te voorkomen door naar de arbeidsrechtbank te stappen. Bij een eerdere staking werden verzoeken om de staking tegen te laten houden door de rechtbank verworpen.