A-merken van bedrijf achter Pampers en Ariel verkopen slechter

Procter & Gamble (P&G) blijft last houden van prijsbewuste consumenten die A-merken vaker links laten liggen en goedkopere huismerken kopen. De fabrikant achter was- en verzorgingsmiddelen van merken als Gillette, Pampers, Ariel en Always verkocht minder producten. Dat de omzet toch steeg, was vooral aan hogere prijzen te danken.

De omzet steeg het afgelopen kwartaal 4 procent na een correctie voor effecten van wisselkoersen, overnames of de verkoop van bedrijfsonderdelen. Maar de hoeveelheid verkochte zeep, scheermesjes of luiers daalde net als in voorgaande zes kwartalen. De volumedaling was ook sterker dan analisten gepeild door persbureau Bloomberg hadden verwacht.

Tussen oktober en eind december zijn de prijsstijgingen bij het Amerikaanse concern minder hevig geworden. In doorsnee werden producten van P&G 4 procent duurder, terwijl dat in het voorgaande kwartaal nog 7 procent was.

De omzet kwam in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar uit op 21,4 miljard dollar (19,7 miljard euro). Daarop boekte het Amerikaanse concern een winst van 3,5 miljard dollar, 12 procent minder dan een jaar eerder. Die daling was vooral te wijten aan afboekingen, onder andere op de waarde van scheermesjesmerk Gillette.

Zonder deze incidentele posten was het bedrijf juist winstgevender. Ook de brutowinstmarge steeg verder, wat P&G voor een deel aan de hogere prijzen dankte. Kostenbesparingen hielpen ook mee bij die hogere marge. Maatschappijbreed is er steeds meer discussie over bedrijven die hun winstmarges verhogen terwijl ze met prijsverhogingen de inflatie aanjagen. Politici als de linkse Amerikaanse senator Bernie Sanders wijzen daarop, maar ook binnen de Europese Centrale Bank gaan beleidsmakers na in hoeverre sprake is van zogenaamde graaiflatie.