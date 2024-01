AEX verder omhoog met techinvesteerder Prosus aan kop

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag opnieuw met winst de handelsdag uitgegaan. Techinvesteerder Prosus voerde de hoofdfondsen op het Damrak aan. Verder was Allfunds een opvallende stijger in de MidKap dankzij berichten over een overnamebod op het in Amsterdam genoteerde Spaanse investeringsplatform.

De AEX won 0,3 procent tot 787,77 punten. De MidKap eindigde 0,8 procent hoger op 887,45 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,4 procent. De FTSE in Londen was vrijwel vlak.

Prosus steeg 5,4 procent, geholpen door de stevige koerswinsten onder de Chinese techbedrijven waarin het grote belangen heeft. Op de Chinese beurzen werd de stemming gesteund door berichten dat de autoriteiten overwegen met een groot noodpakket te komen om de kwakkelende aandelenmarkt in het land te stabiliseren. Investeerder Exor sloot de rij in de AEX met een min van 2,2 procent.

Allfunds sprong 8,7 procent omhoog bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5. Volgens persbureau Reuters overweegt de Zwitserse financiële dienstverlener SIX Group een overnamebod. Allfunds zou al langer bezig zijn met onderzoek naar belangstelling in de markt voor een overname van het bedrijf. Volgens Reuters wordt daarbij samengewerkt met de banken Goldman Sachs en Citigroup.

Ook bodemonderzoeker Fugro en Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway hadden een goede dag in de MidKap met koerswinsten tot 6,4 procent. De achterhoede werd gevormd door logistiek vastgoedbedrijf CTP, tankopslagbedrijf Vopak en winkelvastgoedonderneming Eurocommercial Properties die tot 2,5 procent inleverden.

In Parijs ging Sanofi 1,8 procent omlaag. De Franse farmaceut koopt een medicijnontwikkelingsproject van het Amerikaanse Inhibrx voor 2,2 miljard dollar. In Stockholm werd Ericsson 3,7 procent hoger gezet. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur zag de operationele winst afgelopen kwartaal minder hard dalen dan gevreesd. Swatch kwam ook met cijfers. De Zwitserse horlogemaker stelde daarbij teleur en verloor 4 procent in Zürich.

De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0889 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 75,06 dollar. Brentolie kostte iets meer op 80,16 dollar per vat.