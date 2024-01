Bloomberg: China overweegt groot steunpakket voor aandelenmarkt

De Chinese autoriteiten overwegen met een groot noodpakket te komen om de aandelenmarkt in het land te stabiliseren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Chinese aandelenbeurzen staan al maanden onder druk doordat eerdere pogingen om het beleggersvertrouwen te herstellen tekortschoten. Volgens de ingewijden zou de Chinese premier Li Qiang hebben opgeroepen om “krachtige” stappen te zetten om de aandelenkoersen te ondersteunen.

De beleidsmakers zouden daarbij van plan zijn ongeveer 2 biljoen yuan (zo’n 255 miljard euro) te mobiliseren, voornamelijk van offshore-rekeningen ofwel buitenlandse bankrekeningen van Chinese staatsbedrijven. Met dat geld wordt een stabilisatiefonds opgericht om binnenlandse aandelen te kopen via de beursverbinding van Hongkong. Ook zouden ze minstens 300 miljard yuan aan lokale fondsen hebben gereserveerd om te investeren in binnenlandse aandelen via de staatsbedrijven China Securities Finance of Central Huijin Investment.

Ook worden andere steunmaatregelen overwogen die mogelijk deze week al bekend worden gemaakt als ze worden goedgekeurd door Beijing. Volgens de ingewijden kunnen de plannen nog wel gewijzigd worden. De Chinese beurstoezichthouder China Securities Regulatory Commission heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar door Bloomberg.

De plannen onderstrepen het verhoogde gevoel van urgentie onder de Chinese autoriteiten om de uitverkoop op de aandelenmarkten een halt toe te roepen. Het kalmeren van de particuliere beleggers in het land, van wie velen ook zijn getroffen door de aanhoudende crisis in de vastgoedsector in het land, wordt gezien als de sleutel tot het behoud van de sociale stabiliteit. Beleggers reageerden enthousiast op de mogelijke steunplannen. De Hang Seng-index in Hongkong klom bijna 3 procent. In 2023 zakte die index 14 procent. Dat was het vierde jaarverlies op rij.