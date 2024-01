Bouwers verwachten meer flexwoningen te maken door spreidingswet

Bouwbedrijven van flexwoningen Daiwa House Modular Europe en De Meeuw verwachten dat ze meer flexibele huizen gaan bouwen door de spreidingswet. Huizen die worden gebouwd in fabrieken zijn erg geschikt om in korte tijd bijvoorbeeld asielzoekers in te laten wonen, omdat ze veel sneller gemaakt kunnen worden dan reguliere nieuwbouwhuizen en verplaatst kunnen worden naar een andere plek. Nieuwe flexwoningen helpen ook het huizentekort te verminderen.

Daiwa House Modular Europe, dat zijn hoofdkantoor in Montfoort heeft, liet eerder al modulaire woningen bouwen voor bijvoorbeeld vluchtelingen in onder meer Amsterdam. Een woordvoerder van dit bouwbedrijf verwacht komende maanden een “significante” toename van de vraag naar dit soort huizen door de spreidingswet, die ingaat op 1 februari. “Zodra gemeenten tot inzicht komen dat ze echt actie moeten ondernemen en locaties moeten aanwijzen voor het opvangen van vluchtelingen”, voegt hij daaraan toe.

Een woordvoerder van De Meeuw, dat sinds vorig jaar onderdeel is van industrieconcern VDL, voorziet dat het aantal flexwoningen komende jaren toeneemt en dat komt mede door de spreidingswet. “Er kan twee tot vier jaar overheen gaan voordat ze een onderneming bellen voor woningen”, aldus de zegsman.

Hoe groot de behoefte aan flexibele woningen voor de nieuwe wet is, hangt volgens beide woordvoerders af van hoe groot de vraag vanuit de gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat zijn. Gemeenten weten namelijk nog niet hoeveel plekken ze moeten regelen.

Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met de spreidingswet. Met die wet moeten asielzoekers eerlijk worden verdeeld over het hele land. Nu zijn er namelijk veel gemeenten die geen opvangplekken bieden en met de spreidingswet worden gemeenten desnoods gedwongen om dit te doen.