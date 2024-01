Consumentenbond klaagt over foute informatie belevenisbon

Belevenisbonnen beloven regelmatig meer dan ze uiteindelijk kunnen leveren, stelt de Consumentenbond. De belangenorganisatie bestudeerde waardebonnen voor uitjes van Bongo, GiftForYou en Wonderbox en zegt dat informatie vaak veel te rooskleurig is. Tegen Bongo diende de Consumentenbond een klacht in bij de Reclame Code Commissie.

Bij Bongo valt de organisatie voor consumentenrechten over de beloftes rond de Duizend-en-één-nachten charme-bon. Bongo belooft mensen die zo’n cadeaubon krijgen de keuze uit 5000 hotels, maar in werkelijkheid zijn dat er volgens de Consumentenbond ongeveer 2750. Daarvan liggen er 98 in Nederland.

Branchegenoot Wonderbox ging ook de fout in met een hotelbon, constateerde de Consumentenbond. Die bon zo bij zevenhonderd hotels te gebruiken zijn, maar in werkelijkheid doen 439 locaties mee waarvan zes in Nederland. Ook een Wonderbox-bon voor twee gratis pannenkoeken zou op veel locaties slechts één gratis pannenkoek opleveren.

GiftForYou, dat bij hetzelfde bedrijf als Wonderbox hoort, is volgens de Consumentenbond niet helemaal eerlijk geweest over een borrelbon. Die stelt mensen vier drankjes of een fles wijn plus een borrelhapje in het vooruitzicht. Maar van de 214 locaties die daaraan mee zouden doen, biedt er maar één dit daadwerkelijk zonder bijbetaling. “Het leeuwendeel biedt slechts twee drankjes met een borrelhapje of korting op de rekening”, stelt de Consumentenbond.

Volgens de Consumentenbond heeft Wonderbox beloofd bepaalde overnachtingsbonnen niet te verkopen zolang de informatie op de verpakking niet klopt. Misleide klanten kunnen ook hun geld terugvragen. Bongo zou nog niet hebben gereageerd op klachten van de organisatie, die daarom een klacht indiende bij de Nederlandse reclamewaakhond.

Wonderbox en Bongo-moederbedrijf Smartbox hebben niet direct gereageerd op vragen van het ANP.