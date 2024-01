Defensieconcern Lockheed Martin ziet orders nieuw record bereiken

Het grote Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft afgelopen jaar zijn orderboek naar een nieuw recordniveau zien stijgen, mede geholpen door de grote vraag naar zijn wapens voor de oorlog in Oekraïne. Lockheed Martin is bijvoorbeeld producent van de F-35, ook wel JSF genoemd, en de F-16, maar levert ook Patriot-luchtafweerraketten, drones en andere wapensystemen.

De totale orderportefeuille klom naar 160,6 miljard dollar. Dat was nog 150 miljard dollar een jaar geleden. Om Oekraïne te steunen in de strijd tegen het Russische invasieleger heeft Washington voor tientallen miljarden aan militaire hulp geboden en daar profiteren defensiebedrijven van. Lockheed Martin is de belangrijkste wapenleverancier aan het Pentagon. Het concern is de productie aan het vergroten.

Lockheed Martin produceert bijvoorbeeld ook het mobiele raketsysteem HIMARS en is verder actief met helikopters van Sikorsky, radartechnologie en ruimtevaart. Ook maakt het bedrijf samen met branchegenoot Raytheon Technologies het antitankwapen Javelin dat zware verliezen heeft veroorzaakt onder Russische pantservoertuigen en tanks.

De omzet van Lockheed Martin over 2023 bedroeg 67,6 miljard dollar en de nettowinst kwam uit op 6,9 miljard dollar. Naast Oekraïne kan ook de oorlog tussen Israël en Hamas zorgen voor meer bestellingen bij Lockheed Martin.