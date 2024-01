Duitsers pakken het vliegtuig door treinstaking, merkt Lufthansa

Luchtvaartconcern Lufthansa Group merkt dat er meer vraag is naar zijn binnenlandse vluchten in Duitsland. Dat lijkt het gevolg te zijn van de treinstakingen in het land, waardoor spoorverkeer vanaf woensdagochtend zes dagen lang platligt. Zo ziet dochtermaatschappij Eurowings het hoogste aantal boekingen in de afgelopen vier jaar.

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die net als Eurowings onder het concern valt, merkt “enkele extra boekingen” voor tijdens de stakingsperiode. Eurowings is van plan grotere vliegtuigen in te zetten, met 40 procent meer zitplaatsen. Ook worden extra vluchten gepland tussen Berlijn en Düsseldorf.

De staking op het Duitse spoor wordt de langste ooit in het slepende arbeidsconflict tussen GDL en Deutsche Bahn over hogere lonen en kortere werkweken tot dusver. Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Zo schrapt de NS vanaf woensdag tot en met volgende week maandag alle ICE International-treinen naar het land. Ook de intercity naar Berlijn rijdt niet.