EU-handelscommissaris ziet risico’s economie door onrust Rode Zee

De onrust in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart zorgt voor risico’s voor de Europese economie door stijgende prijzen en afzwakkende groei. Dat heeft de vicevoorzitter van de Europese Commissie en handelscommissaris Valdis Dombrovskis gezegd. Volgens hem is er tot dusver echter nog geen grote economische impact te zien door de spanningen in de Rode Zee.

Dombrovskis wijst op de stijgende tarieven in het scheepsvervoer omdat schepen de Rode Zee mijden en omvaren via zuidelijk Afrika. Ook kunnen de spanningen in het Midden-Oosten zorgen voor hogere energieprijzen. Dit alles kan de inflatie aanwakkeren en voor een rem op de economie zorgen. “Het is dus zeker een risicofactor”, aldus de Eurocommissaris.

De Europese Commissie volgt de situatie dan ook nauwlettend, aldus Dombrovskis na overleg met handelsministers van de Europese Unie in Brussel. De bredere impact hangt volgens de Eurocommissaris vooral af hoe lang de onrust in de Rode Zee gaat duren. Het is volgens hem dan ook nodig dat actie wordt ondernomen om de Houthi-aanvallen te stoppen.

De afgelopen tijd hebben Amerikaanse en Britse strijdkrachten luchtaanvallen uitgevoerd op Houthi-doelen in Jemen. De EU werkt aan een eigen maritieme missie om schepen in de Rode Zee te beschermen tegen de Houthi’s. Dombrovskis verklaarde dan ook dat de internationale gemeenschap optreedt tegen de onrust in de regio.