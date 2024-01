Europese Commissie ziet bezwaren tegen verkoop ITA aan Lufthansa

De verkoop door Italië van een belang in de nationale luchtvaartmaatschappij ITA Airways aan het Duitse Lufthansa stuit voorlopig op bezwaren van de Europese Commissie. De commissie opent een diepgaand onderzoek naar de transactie, omdat die de concurrentie lijkt te schaden.

Een eerste onderzoek wijst erop dat “dat de transactie de concurrentie zou kunnen beperken op verschillende korte- en langeafstandsroutes van en naar Italië”, zegt de commissie. Het gaat dan vooral over vluchten tussen Italië en Midden-Europa, waar Lufthansa en ITA nu vaak elkaars enige concurrenten zijn, en tussen Italië en de Verenigde Staten, Canada, Japan en India. Ook zou ITA een te dominante positie kunnen krijgen op het Milanese vliegveld Linate.

ITA, dat helemaal in handen is van de Italiaanse overheid, is de ingekrompen voortzetting van Alitalia. De nationale vliegmaatschappij weet al jaren maar ternauwernood te overleven. Het Italiaanse ministerie van Financiën is al een poos op zoek naar een koper. Het kwam vorig jaar met Lufthansa overeen dat het Duitse luchtvaartconcern een belang van 41 procent zou nemen, met de mogelijkheid dat later uit te breiden.

De Europese Commissie heeft tot 6 juni de tijd om te beslissen of ze de deal blokkeert of goedkeurt, al dan niet onder voorwaarden.