Farmaceut J&J betaalt honderden miljoenen in babypoederschikking

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) betaalt ongeveer 700 miljoen dollar in een schikking over babypoeder dat mogelijk kankerverwekkend is, heeft het moederbedrijf van de Leidse onderneming Janssen aangekondigd. Op deze manier wil het Amerikaanse concern onder een onderzoek uitkomen dat door meer dan veertig Amerikaanse staten was ingesteld naar de marketing voor het poeder.

Dit heeft financieel directeur Jospeh Wolk gezegd in een interview met The Wall Street Journal. Daar spreekt hij van een “belangrijke stap” voor zijn bedrijf, dat al langer probeert de slepende kwestie achter zich te laten. Maar J&J is ook nog verwikkeld in meer dan 50.000 rechtszaken om klachten over het talkpoeder, waarin asbest zou zitten. In de loop der jaren zouden duizenden vrouwen daardoor eierstok- of asbestkanker hebben opgelopen. J&J blijft volhouden dat het talkpoeder niet schadelijk is, maar haalde het wel uit de schappen en toonde zich eerder bereid miljarden uit te trekken voor een schikking.

Het ziet er naar uit dat het bedrijf aan alle claims nog veel geld kwijt raakt. J&J stelde vorig jaar al voor om minstens 8,9 miljard dollar te betalen voor het schikken van de claims. Maar later haalde een rechter een streep door dat plan. Volgens de rechter zette J&J via een constructie met een onderdeel dat het bedrijf failliet wilde laten gaan, namelijk tienduizenden mensen onder druk te zetten om het schikkingsvoorstel te accepteren. Mogelijk is J&J uiteindelijk dus een veel groter bedrag kwijt.