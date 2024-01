Groot verlies industrieconcern 3M door PFAS-miljardenschikking

Het Amerikaanse industrieconcern 3M is vorig jaar diep in de rode cijfers beland als gevolg van een miljardenschikking in de Verenigde Staten rond milieuvervuiling door PFAS-stoffen. Ook moest 3M miljarden uittrekken voor een schikking rond honderdduizenden rechtszaken over defecte oordopjes voor Amerikaanse soldaten.

Het nettoverlies over 2023 kwam uit op 7 miljard dollar. In juni trof 3M een regeling met een aantal Amerikaanse steden en lokale overheden van meer dan 12 miljard dollar rond PFAS. 3M maakt al jaren poly- en perfluoralkylstoffen, kortweg PFAS, voor bijvoorbeeld blusschuim en waterafstotende kleding.

De chemische stoffen zijn niet afbreekbaar in de natuur en kunnen nauwelijks door het menselijk lichaam worden afgevoerd, wat tot zorgen heeft geleid over milieuverontreiniging en schade voor de gezondheid. Er lopen nog tal van andere rechtszaken rond PFAS die het bedrijf mogelijk opnieuw miljarden zullen kosten. 3M gaat vanaf 2025 stoppen met de productie van PFAS.

In augustus kwam daar een schikking van 6 miljard dollar rond oordopjes bovenop. Veel veteranen van het Amerikaanse leger hadden 3M aangeklaagd omdat ze gehoorschade hadden opgelopen door de defecte oordopjes. In totaal ging het om 300.000 rechtszaken. Die zaken werden gebundeld in een groot juridisch proces dat werd afgekocht door 3M.

Nederland en Vlaanderen hebben een rechtszaak aangespannen tegen 3M over de lozing van PFAS-stoffen in de Schelde door een fabriek van het bedrijf in het Belgische Zwijndrecht, in de buurt van Antwerpen. Daarbij wordt geëist dat 3M die giftige stoffen opruimt. De rivier stroomt naar de Westerschelde in Zeeland.

Ook wil Nederland 3M aansprakelijk stellen voor de schade. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gezegd dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde zulke hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam is die zo min mogelijk te eten.

De omzet van 3M, dat ook bekend is van bijvoorbeeld Post-it-notitiebriefjes en Scotch-tape, zakte vorig jaar met 4,5 procent tot 32,7 miljard dollar. Door moeilijkere marktomstandigheden is 3M bezig duizenden banen te schrappen.