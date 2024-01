Kledingketen Primark verkoopt meer tijdens feestdagen

Kledingketen Primark heeft de verkopen sterk zien stijgen tijdens het belangrijke feestdagenseizoen. Veel consumenten gingen door de hoge inflatie op zoek naar de goedkope kleding van het concern. Volgens AB Foods, de Britse eigenaar van Primark, stegen de verkopen bij de budgetkledingketen in de zestien weken tot 6 januari met bijna 8 procent.

Op de Britse thuismarkt stegen de verkopen bij Primark met 4,5 procent en in de rest van Europa bedroeg de omzetgroei 8,1 procent. In de Verenigde Staten namen de verkopen zelfs met 45 procent toe dankzij de opening van nieuwe winkels.

De voorraden bij Primark liggen daarnaast volgens het bedrijf op een goed niveau. AB Foods stelt de situatie in de Rode Zee scherp in de gaten te houden, maar verwacht op dit moment geen verstoringen in de toeleveringsketen. Door de aanvallen van Houthi’s uit Jemen op vrachtschepen mijden veel rederijen de Rode Zee en varen ze om.

Dankzij de sterke verkopen heeft AB Foods er nu meer vertrouwen in dat Primark zal voldoen aan de verwachtingen voor het hele boekjaar. Zo verwacht het bedrijf dat de winstmarge van Primark dit jaar boven de 10 procent zal uitkomen. AB Foods haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit de winkelketen. Daarnaast is het ook eigenaar van bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld suiker en landbouw. De omzet van het hele concern nam in de afgelopen periode met ruim 5 procent toe.