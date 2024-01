Netflix koopt voor miljarden rechten op live worstelshow

Netflix heeft de rechten op een populaire worstelshow gekocht. Vanaf volgend jaar heeft het streamingplatform de exclusieve rechten om het live-evenement Raw van World Wrestling Entertainment (WWE) tien jaar lang uit te zenden. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat met de deal 5 miljard dollar (4,6 miljard euro) is gemoeid.

Netflix hoopt met het streamen van live-uitzendingen meer abonnees aan te trekken en de deal met WWE is de eerste grote stap op dat gebied. Raw is een terugkerend entertainmentprogramma waarin worstelaars showgevechten houden. De theatrale gevechten, die zo’n 1,5 miljoen kijkers trekken, waren onder andere een springplank van worstelaar Dwayne Johnson om een filmster te worden.

Raw is vanaf 1 januari 2025 voor Netflix-abonnees in onder andere de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika te zien. Tot die tijd zijn de uitzendrechten nog ondergebracht bij mediaconcern Comcast. Buiten de Verenigde Staten zendt Netflix alle andere WWE-shows uit. Daar zitten ook programma’s bij waar worstelfans nu nog per aflevering voor moeten betalen, zoals WrestleMania. Netflix-abonnees hoeven daar niet extra voor te betalen.

Beleggers lijken de deal vooral goed nieuws te vinden voor TKO Group, de eigenaar van WWE. In de voorbeurshandel in New York stegen aandelen van dat bedrijf 19 procent. Uit documenten die zijn ingediend bij de SEC werd ook duidelijk dat acteur Johnson, bijgenaamd The Rock, bestuurslid is geworden van dit bedrijf.