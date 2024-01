‘Pokémon met wapens’ in vier dagen al 6 miljoen keer verkocht

Palworld, een game die veel lijkt op de Pokémon-spellen van de Japanse ontwikkelaar Nintendo, lijkt een groot succes. De ontwikkelaars van de game hebben in vier dagen tijd namelijk al 6 miljoen exemplaren verkocht, melden zij dinsdag op socialmediaplatform X. Het voornaamste verschil met Pokémon: zowel het hoofdpersonage als de monsters zijn voorzien van wapens. Het is nog niet duidelijk of Nintendo actie gaat ondernemen tegen de eveneens Japanse ontwikkelaar en uitgever Pocket Pair.

In de game kunnen spelers samenwerken om monsters te vangen in een open wereld. Om monsters te vangen moet er op ze geschoten worden, waarna ze getraind kunnen worden. De wapens waarmee dat gebeurt variëren van de klassieke pijl en boog en speer tot machinegeweren en raketwerpers. Het vangen van monsters om deze vervolgens te trainen is ook de kern van de Pokémon-games. Maar dat gebeurt zonder wapens. De monsters in Palworld tonen tegelijkertijd wel grote gelijkenissen met Pokémon.

Nintendo laat weten op de hoogte te zijn van de lancering van Palworld. Maar het bedrijf wilde verder geen commentaar geven.

Palworld werd vrijdag uitgebracht op Steam, een platform waar mensen online games kunnen aanschaffen. Het gaat om een versie met vroegtijdige toegang, waarbij spelers betrokken worden in de rest van het ontwikkelingsproces. Pocket Pair zegt daarover in een beschrijving op Steam te “geloven dat het voor het maken van een spannend en compleet nieuw spel heel belangrijk is om het te blijven verfijnen op basis van de feedback van onze spelers”. In Nederland kost Palworld rond de 30 euro.