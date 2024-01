Prosus op kop in licht hogere AEX, Adyen onderaan

Prosus was dinsdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. De techinvesteerder profiteerde van de stevige koerswinsten onder de Chinese techbedrijven. Op de Chinese beurzen werd de stemming gesteund door berichten dat de autoriteiten overwegen met een groot noodpakket te komen om de kwakkelende aandelenmarkt in het land te stabiliseren. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg bijna 4 procent in Hongkong. Prosus won ruim 2 procent. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een min van 1 procent.

Beleggers deden het verder rustig aan na de sterke start van de week. Er wordt met name gewacht op de resultaten van grote Amerikaanse bedrijven als 3M, General Electric, Lockheed Martin, Verizon en Procter & Gamble, die later op de dag naar buiten komen. Na de slotbel in New York komt streamingdienst Netflix met kwartaalcijfers.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 786,14 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 881,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro op kop met een winst van dik 2 procent. Fitnessketen Basic-Fit stond onderaan met een min van 1 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM daalde 0,3 procent, na een verkoopadvies door Oddo BHF.

In Parijs daalde Sanofi 0,5 procent. De Franse farmaceut koopt een medicijnontwikkelingsproject van het Amerikaanse Inhibrx voor zo’n 2,2 miljard dollar. In Stockholm zakte Ericsson 2 procent. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur zag de operationele winst in het vierde kwartaal minder hard dalen dan gevreesd. De omzet viel wel lager uit dan verwacht. Swatch kwam ook met cijfers. De Zwitserse horlogemaker boekte minder omzet en winst dan kenners hadden voorzien. Het aandeel verloor 1 procent in Zürich.

In Londen won AB Foods 0,6 procent. De eigenaar van Primark heeft de verkopen van zijn kledingketen in de twaalf weken tot 10 december met bijna 8 procent zien stijgen. Veel consumenten gingen door de hoge inflatie op zoek naar goedkope kleding in aanloop naar de kerstdagen.

De euro was 1,0902 dollar waard, tegen 1,0889 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 75 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 80,23 dollar per vat.