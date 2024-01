TotalEnergies koopt meerderheidsbelang in Deense windprojecten

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies heeft een deal gesloten met het Deense duurzame energiebedrijf European Energy voor een meerderheidsbelang in twee windprojecten. Naar verwachting zijn de windturbines op de twee locaties in de Deense wateren in 2030 operationeel.

De elektriciteit die daar wordt opgewekt zal rechtstreeks worden verkocht op de groothandelsmarkt voor elektriciteit of via contracten met bedrijven.

Volgens topman Vincent Stoquart van TotalEnergies zijn de investeringen in de windprojecten in lijn met de strategie van het bedrijf om duurzame projecten te ontwikkelen tegen concurrerende prijzen. “Met dit partnerschap profiteert TotalEnergies van de langdurige aanwezigheid van European Energy in Noord-Europa om de activiteiten daar uit te breiden.”

De twee bedrijven willen ook in Zweden en Finland grote offshorewindparken ontwikkelen middels een gezamenlijk bedrijf en gaan bieden op toekomstige aanbestedingen voor offshorewindparken in Denemarken.