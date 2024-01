Aantal reizigers Eurostar weer op niveau van voor corona

Eurostar heeft vorig jaar 18,6 milljoen reizigers vervoerd. Dat is 22 procent meer dan de bijna 15 miljoen een jaar geleden. Het spoorbedrijf, dat sinds oktober de hogesnelheidstreindiensten van Eurostar en Thalys heeft samengevoegd, vervoerde daarmee weer evenveel passagiers als voor de coronapandemie.

Dankzij de sterke groei in 2023 en de sterke vraag op routes naar Londen, Brussel en Parijs is het spoorbedrijf volgens topvrouw Gwendoline Cazenave goed op weg om de doelstelling van 30 miljoen passagiers te bereiken in 2030. Eurostar kende volgens Cazenave in Nederland een uitzonderlijk sterke groei. Zo vervoerde het bedrijf 1,9 miljoen mensen tussen Nederland en Frankrijk, 1,1 miljoen tussen Nederland en Groot-Brittannië en ruim een miljoen naar België.

In 2024 zal Eurostar de groeistrategie voortzetten, ondanks beperkingen op het gebied van de infrastructuur. Zo zal op Amsterdam Centraal Station de terminal van Eurostar vanaf 14 juni zes maanden gesloten blijven door werkzaamheden. De nieuwe terminal zal ervoor zorgen dat meer passagiers met de Eurostar naar Londen kunnen reizen. Om het verkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk tijdens de werkzaamheden door te laten stromen, zal Eurostar drie directe dagelijkse diensten tussen Londen en Amsterdam aanbieden.

Eurostar verwacht daarnaast dit jaar bijna 2 miljoen passagiers te vervoeren tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs op de verschillende routes naar de Franse hoofdstad. Ook zal het spoorbedrijf de Olympische teams uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en België naar de Zomerspelen vervoeren.