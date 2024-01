AEX-index voor het eerst sinds begin 2022 boven 800 punten

Op de Amsterdamse beurs is de AEX-index woensdag voor het eerst sinds begin 2022 weer teruggekeerd boven de 800 punten. In september 2021 wist de hoofdindex, die in 1983 werd opgericht, voor het eerst in zijn bestaan die symbolische puntengrens te doorbreken. De index eindigde dat jaar net onder de 800 punten en op 5 januari 2022 sloot de AEX voor het laatst boven dat historische niveau. Een stevige koerswinst van chipmachinemaker ASML (plus 7 procent), die met beter dan verwachte resultaten kwam, hielp de AEX nipt boven de 800 punten.