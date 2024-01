ASML-baas vreest elders te moeten groeien als migratie hier stokt

ASML-topman Peter Wennink heeft opnieuw zijn grote zorgen geuit over stemmen in politiek Den Haag om het aantal arbeidsmigranten naar Nederland te beperken. In een interview in het RTL Z-programma Z360 sluit hij niet uit dat de chipmachinemaker activiteiten naar het buitenland moet verplaatsen als de onderneming in Nederland niet voldoende geschikt personeel kan vinden.

“Uiteindelijk kunnen we dit bedrijf alleen maar laten groeien als er voldoende gekwalificeerde mensen zijn. Dat doen we het liefst hier, maar als we die mensen hier niet kunnen krijgen dan krijgen we die mensen wel in Oost-Europa of in Azië of in de Verenigde Staten. Dan gaan we daar naartoe”, liet hij weten voor de camera van RTL.

Hij doelde daarmee niet op een algehele verhuizing van de Veldhovense chipmachinemaker. Het gaat Wennink er puur om waar ASML in de toekomst verder kan groeien, benadrukte hij.

Het is niet voor het eerst dat het chipmachineconcern zich over dit onderwerp uitspreekt. Het bedrijf uitte na de Tweede Kamerverkiezingen direct al zijn zorgen. De twee grote winnaars van de verkiezingen, Geert Wilders (PVV) en Pieter Omtzigt (NSC), hadden tijdens hun verkiezingscampagne namelijk steeds herhaald dat het aantal arbeidsmigranten omlaag moet.

Volgens Wennink kan zo’n maatregel grote gevolgen hebben voor een bedrijf als ASML, dat veel kennismigranten nodig heeft. De vraag naar personeel bij het bedrijf en in de sector is zo groot dat alleen Nederlands talent niet voldoende zou zijn. “Je moet goed begrijpen als je dit soort dingen voorstelt, dat je dan ook begrijpt wat de consequenties zijn”, aldus de ASML-topman.

ASML is niet het enige bedrijf waar de ontwikkelingen rond de kabinetsformatie scherp in de gaten gehouden worden. Philips zei na de verkiezingen ook al dat kennismigranten essentieel zijn voor het bedrijf om de internationale uitwisseling van kennis, ervaring en innovatie. Volgens het medisch technologieconcern laten “economische en technologische voorspellingen zien dat we onze brede welvaart niet overeind kunnen houden zonder kennismigranten”.