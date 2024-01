ASML duwt AEX met flinke koerswinst boven de 800 punten

Chipmachinemaker ASML is na sterke jaarcijfers bijna 10 procent meer waard geworden op de beurs in Amsterdam. Mede dankzij die koerssprong is hoofdgraadmeter AEX woensdag voor het eerst sinds begin 2022 weer boven de 800 punten gekomen. Ook andere techbedrijven lieten stevige koerswinsten zien.

ASML sprak van een sterk 2023, waarin de omzet met 30 procent is gestegen. Maar waar beleggers vooral enthousiast over zijn, is dat het bedrijf denkt ook komende tijd nog flink te kunnen groeien. De orderontvangst in het vierde kwartaal was sterk wat volgens ASML duidelijk steun biedt aan toekomstige vraag.

Grote chipbedrijven investeren de laatste tijd veel in chips voor gebruik op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), wat gunstig is voor toeleveranciers zoals ASML. Ook branchegenoten ASMI en Besi gingen mee omhoog en wonnen tot bijna 3 procent.

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen was techinvesteerder Prosus daarnaast een grote stijger met een koerswinst van bijna 4 procent. De AEX ging uiteindelijk 2,4 procent hoger de handel uit op 806,93 punten. De laatste keer dat de graadmeter boven de 800 punten sloot was op 5 januari 2022.

De MidKap, de index voor de middelgrote fondsen aan het Damrak, klom daarnaast 1,4 procent tot 899,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 1,6 procent omhoog.

Ook buiten Nederland deden het techbedrijven het goed op de beurs. Zo won SAP in Frankfurt bijna 8 procent aan beurswaarde. De Duitse softwaremaker heeft een groot reorganisatieplan aangekondigd om zich meer te kunnen richten op kunstmatige intelligentie (AI). Het plan gaat naar verwachting zo’n 2 miljard euro kosten en zal een impact hebben op 8000 banen binnen het bedrijf. Op Wall Street was Netflix daarnaast een grote winnaar dankzij een sterk kwartaalbericht.

EasyJet kwam ook met cijfers. De Britse budgetvliegmaatschappij profiteert nog altijd van de grote vraag naar vliegreizen in Europa en zag de omzet opnieuw stijgen. Voor later dit jaar houdt easyJet wel rekening met een impact op de resultaten door de oorlog tussen Hamas en Israël. Het aandeel werd in Londen ruim 2 procent hoger gezet.

De euro was rond het slot van de handel op de Europese beurzen 1,0902 dollar waard, tegen 1,0834 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 75,72 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 80,60 dollar per vat.