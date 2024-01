Brussel wil economie EU wapenen tegen opkoper en spion uit China

Alle EU-landen moeten voortaan nagaan of een buitenlandse investeerder de economische veiligheid van de unie niet schaadt, vindt de Europese Commissie. Omgekeerd verdienen Europese investeringen in het buitenland ook een waakzame blik, omdat daardoor misschien Europees vernuft weglekt. De voorstellen maken deel uit van een pakket dat moet voorkomen dat kostbare kennis, technologie en economische activiteiten uit de EU in buitenlandse handen vallen.

De Europese Unie moet zich wapenen om niet weggeblazen te worden in het grote gevecht om de technologie├źn van de toekomst, vindt de commissie. “We mogen niet het speelveld zijn voor grotere spelers. We moeten zelf meespelen”, meent Eurocommissaris Margrethe Vestager (concurrentie). Zij is verantwoordelijk voor onder meer onderzoek en innovatie en is beducht voor patentpiraten, bedrijfsgeheimdieven en academische spionnen uit bijvoorbeeld China.

Veel EU-lidstaten screenen buitenlandse investeringen al om bijvoorbeeld te voorkomen dat China hun havens en andere infrastructuur opkoopt. Maar landen als Griekenland en Bulgarije moeten dat ook gaan doen, wil de commissie afspreken. De lidstaten moeten ook zorgvuldiger kijken naar bijvoorbeeld Europese bedrijven die met joint ventures of laboratoria en fabrieken in het buitenland hun vindingen prijsgeven.

EU-landen zouden hun exportregels ook meer moeten gelijktrekken, als het aan het dagelijks bestuur van de unie ligt. Dat kan bijvoorbeeld helpen voorkomen dat onschuldige goederen die ook militair kunnen worden gebruikt in verkeerde handen vallen.

De commissie beseft dat de EU-landen zulk beleid liever in eigen hand houden en gaat minder ver dan ze zou willen. De behandeling van de voorstellen is sowieso aan een nieuwe commissie en een nieuw Europees Parlement, erkent zij.