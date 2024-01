Doe-het-zelfketen Handyman failliet, baan bijna 100 mensen onzeker

Doe-het-zelfketen Handyman, met zo’n vijftig winkels verspreid over het hele land, is failliet verklaard. Daardoor is voor een kleine honderd mensen de baan onzeker geworden. De winkels blijven voorlopig open, terwijl een curator zoekt naar mogelijkheden voor een doorstart.

Volgens curator Bart Louwerier geldt het bankroet alleen voor de eigen winkels van de keten. Ruim tien zaken van zelfstandige franchiseondernemers vallen buiten het faillissement, laat hij weten na berichtgeving van Hart van Nederland en RTL Nieuws.

Handyman bestaat al sinds 1974 en richt zich vooral op de verkoop van accessoires en onderdelen voor alle huishoudelijke apparaten. Waardoor de onderneming precies in de problemen is gekomen, moet de curator nog onderzoeken. “Het is nu nog te vroeg om daar wat over te zeggen”, geeft hij aan.

Vorig jaar gingen al meerdere grote ketens failliet in Nederland, bijvoorbeeld BCC en Big Bazar.