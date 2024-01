Eurostar blijft gewoon rijden tijdens verbouwing Amsterdam CS

De treinen naar Londen blijven gewoon rijden tijdens de verbouwing van Amsterdam Centraal. Paspoortcontroles zullen volgens Eurostar-topvrouw Gwendoline Cazenave tijdelijk worden verplaatst naar Brussel. Aanvankelijk dreigde de dienstregeling maandenlang te vervallen, wat leidde tot veel commotie in de Tweede Kamer.

Treinreizigers naar Londen zullen geen noemenswaardige hinder ondervinden van de werkzaamheden, verzekert Cazenave. De verbouwing van de Eurostar-terminal op Amsterdam CS begint op 15 juni en moet eind december van dit jaar zijn afgerond. Daarna moet de terminal ruimte bieden aan 650 reizigers, in plaats van de huidige 250.

De reistijden voor de passagiers blijven nagenoeg ongewijzigd, zegt Cazenave. “Passagiers die nu vanuit Amsterdam naar Londen reizen, moeten 45 minuten voor vertrek aanwezig zijn vanwege de paspoortcontroles. Die tijd zijn ze straks kwijt bij de controles in Brussel als ze daar overstappen op de trein naar Londen.”

Cazenave is zeer tevreden met de oplossing die nu is gevonden en heeft niets dan lof voor de samenwerking met de Nederlandse regering en spoorbeheerder ProRail. Vanaf 15 juni zullen dagelijks acht treinen rijden vanuit Amsterdam naar Londen. Nu zijn dat er nog vier. Passagiers stappen in Brussel over en zijn dan in totaal vier uur en veertig minuten kwijt, net zoveel als nu. Vanuit Londen zullen er driemaal per dag rechtstreeks treinen naar Amsterdam rijden.