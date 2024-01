Ford verliest op Wall Street, Netflix maakt koerssprong

Ford Motor was woensdag een van de verliezers op de beurzen in New York. Het autoconcern kondigde een terugroepactie aan van ruim 2 miljoen auto’s, voornamelijk uit de Verenigde Staten. Verder ging de aandacht van beleggers vooral naar Netflix dat fors aan beurswaarde won na een sterk kwartaalbericht.

Ford zakte 3 procent. Bij de populaire Explorer met bouwjaren 2011 tot 2019 zou bepaalde bekleding los kunnen laten. Ford wist al langer van het euvel, maar schatte in dat het geen risico voor de verkeersveiligheid vormde. Daar is toezichthouder NHTSA het niet mee eens, vandaar Ford alsnog zoveel auto’s terug naar de garage moet laten komen.

Netflix werd juist bijna 11 procent hoger gezet. De videostreamingdienst heeft het beste kwartaal achter de rug sinds de begindagen van de coronapandemie. In de laatste drie maanden van vorig jaar kreeg Netflix er 13,1 miljoen abonnees bij, beduidend meer dan in de voorgaande perioden en veel meer dan analisten hadden verwacht. Alles bij elkaar telt Netflix nu meer dan 260 miljoen accounts. Dat is bijna 13 procent meer dan een jaar terug en een nieuw recordniveau.

Op Wall Street werden weer veel resultaten van grote bedrijven verwerkt. De belangrijkste beursgraadmeters kwamen niet veel van hun plek. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 37.806,39 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 4868,55 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.481,92 punten.

Texas Instruments verloor op zijn beurt ruim 2 procent. De chipproducent zag de omzet en winst dalen in het afgelopen kwartaal en gaf teleurstellende verwachtingen af voor het huidige kwartaal. AT&T zakte daarnaast 3 procent. Het telecomconcern schroefde bij de publicatie van de kwartaalcijfers zijn winstverwachting voor heel 2024 terug.

eBay hoorde wel bij de winnaars met een plus van 0,5 procent. Het internetbedrijf ontslaat ongeveer 9 procent van zijn personeel, waarmee zo’n duizend banen verloren gaan. Ook gaat het bedrijf minder externe werkkrachten inhuren. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen wil kosten besparen om de “uitdagende” economische omstandigheden. Het is de tweede ontslagronde bij eBay in een jaar tijd.