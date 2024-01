IEA: duurzame bronnen vangen groeiende stroomvraag op

Duurzame energiebronnen zullen de komende jaren wereldwijd de groeiende vraag naar stroom door de energietransitie kunnen opvangen. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport over de elektriciteitsmarkt.

Zo wijst het IEA op de sterke groei bij de productie van stroom door wind- en zonne-energie en ook waterkracht. Ook zou de productie van kernenergie volgend jaar naar een record moeten stijgen, omdat oudere reactoren worden heropgestart en nieuwe centrales in gebruik worden genomen.

Duurzame energiebronnen zullen volgens het IEA in 2026 goed zijn voor bijna de helft van de wereldwijde stroomproductie, tegen 40 procent vorig jaar. Ook zou duurzame energie in 2025 steenkool moeten inhalen als grootste energiebron voor de opwekking van stroom.

IEA-topman Faith Birol zegt in het rapport dat de energiesector nu de grootste uitstoter is van CO2 in de wereld. Het is daarom bemoedigend dat de sterke groei van duurzame energie en uitbreiding van kernenergie de toenemende vraag naar stroom in de wereld kunnen opvangen de komende drie jaar, aldus Birol.