Luchtvaartmaatschappij easyJet blijft profiteren van sterke vraag

De Britse budgetvliegmaatschappij easyJet profiteert nog altijd van de grote vraag naar vliegreizen in Europa en zag de omzet opnieuw stijgen. Dat meldt de maatschappij in een handelsupdate over het afgelopen kwartaal. Voor later dit jaar houdt easyJet wel rekening met een impact op de resultaten door de oorlog tussen Hamas en Israël.

In totaal vlogen bijna 20 miljoen passagiers met een easyJet-toestel, tegenover ruim 17 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Deze reizigers waren goed voor een omzet van 1,1 miljard pond, omgerekend zo’n 1,3 miljard euro. De totale inkomsten voor easyJet stegen met 22 procent tot 1,8 miljard pond. Onder de streep bleef wel een verlies staan van 126 miljoen pond voor aftrek van belastingen. Maar dat verlies liep terug in vergelijking met de 133 miljoen pond een jaar eerder.

EasyJet-topman Johan Lundgren spreekt dan ook van een “verbeterde prestatie”, die volgens hem “getuigt van de kracht van de vraag naar ons merk en ons netwerk”. Ook voor het komende zomerseizoen is hij optimistisch, gezien de boekingen voor die periode rond de jaarwisseling.

Voor de eerste helft van het gebroken boekjaar verwacht easyJet dat het verlies op jaarbasis verder afneemt. Dat moet dan het gevolg zijn van onder meer capaciteitsgroei. Wel houdt de luchtvaartmaatschappij rekening met een “directe impact van ongeveer 40 miljoen pond als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten”. Door de oorlog tussen Hamas en Israël vliegt easyJet tijdelijk niet meer op Israël en Jordanië.

EasyJet maakt verder bekend vanaf eind juni naar een nieuwe bestemming te vliegen, namelijk naar Chania op het Griekse eiland Kreta. Daarnaast meldt de maatschappij een samenwerking met straalmotorenfabrikant CFM. Dat bedrijf gaat 314 motoren leveren voor 157 vorig jaar bestelde Airbus-vliegtuigen. Volgens easyJet zullen die nieuwe vliegtuigen en motoren samen tot 30 procent minder brandstof gebruiken en 50 procent stiller zijn.