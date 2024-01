Tesla waarschuwt dat verkoopgroei dit jaar lager uitpakt

Tesla waarschuwt dat de verkoopgroei bij de maker van elektrische auto’ s dit jaar minder spectaculair zal zijn dan vorig jaar. Dat komt volgens het bedrijf omdat in zijn grote fabriek in Texas ook gewerkt wordt aan weer een volgende generatie Tesla’s.

Hoeveel wagens het bedrijf van topman Elon Musk precies denkt af te leveren in 2024, is niet duidelijk. In een verklaring bij de jaarcijfers zegt het bedrijf alleen dat de volumegroei “aanzienlijk lager” kan uitpakken. In heel vorig jaar wist Tesla ruim 1,8 miljoen auto’s af te leveren, oftewel 38 procent meer dan een jaar eerder.

Voor beleggers komen de opmerkingen als een domper en het aandeel Tesla ging woensdag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street omlaag. Tesla kwam ook met tegenvallend nieuws over de winstmarge. Die lag in de laatste drie maanden van vorig jaar lager dan een jaar terug.

Dit is onder meer een gevolg van de vele prijsverlagingen die Tesla heeft doorgevoerd om meer auto’s te kunnen verkopen. Vooral in China brak daardoor een heuse prijzenoorlog uit. Tesla stelt ook dat de productie van zijn Cybertruck en onderzoeksprojecten op het gebied van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) voor hogere kosten zorgden.