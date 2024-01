Tesla werkt aan nieuwe auto, melden bronnen

Tesla heeft leveranciers verteld in 2025 te willen beginnen met de productie van een nieuwe elektrische auto. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De auto, waaraan wordt gewerkt onder de codenaam ‘Redwood’, zal volgens twee van hen een cross-over worden. Dat is een kruising tussen twee type auto’s, vaak een normale personenwagen en een SUV.

Volgens de bronnen heeft Tesla vorig jaar offerteaanvragen verstuurd naar leveranciers, waarin een wekelijks productievolume van 10.000 auto’s werd voorspeld. De productie zou in juni 2025 kunnen beginnen.

Musk heeft in 2020 al eens beloofd een nieuwe auto te willen bouwen met een instapprijs van 25.000 dollar. Daarmee zou Tesla kunnen concurreren met goedkopere benzineauto’s en een groeiend aantal goedkopere elektrische wagens. Zo haalde de Chinese fabrikant BYD Tesla in de laatste maanden van 2023 nog in als ’s werelds grootste elektrische autoproducent.

Het goedkoopste Tesla-model is momenteel de Model 3, waarvan de prijs in de Verenigde Staten begint vanaf iets minder dan 39.000 dollar. Dat model staat op de website van Tesla in Nederland te koop voor een nieuwprijs van bijna 44.000 euro. In december leverde Tesla zijn eerste futuristisch ogende Cybertrucks af bij klanten op het hoofdkwartier in Austin. De goedkoopste versie van dat model, dat in 2025 op de markt komt, moet omgerekend ruim 55.000 euro gaan kosten.