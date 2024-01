Topman Boeing naar Washington om vragen rond 737 MAX 9-toestellen

Amerikaanse senatoren willen antwoorden van Boeing-topman Dave Calhoun over het aan de grond houden van 737 MAX 9-toestellen, melden bronnen aan persbureau Reuters. Onder meer United Airlines vraagt zich af of de toestellen wel veilig zijn en de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij twijfelt of zij door wil gaan met een grote bestelling voor Boeings MAX 10. Calhoun is vanaf woensdag in Washington om de vragen te beantwoorden.

Boeing ligt onder een vergrootglas sinds een incident met een 737 MAX 9-vliegtuig begin deze maand. Tijdens een vlucht van Alaska Airlines raakte een deurpaneel los, waarna het toestel een noodlanding moest maken. Na inspectie bleek dat bouten los zaten. Ook in andere vliegtuigen van dit type zijn losse bouten gevonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit is een onderzoek gestart naar het incident en houdt nu 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond om inspecties te doen.

Calhoun spreekt in de Amerikaanse hoofdstad onder anderen met de Republikein Ted Cruz en de Democraat Mark Warner. Veel senatoren hebben vragen gesteld aan Boeing over het incident. In een brief antwoordde de vliegtuigbouwer dat het werkt aan het “herstellen van het vertrouwen” van toezichthouders en klanten. Boeing wil inhoudelijk verder niet reageren op vragen van de persbureaus Reuters en Bloomberg over de trip van Calhoun naar Washington.

De topman van de vliegtuigbouwer heeft tijdens een personeelsbijeenkomst na het incident gezegd dat de productiefouten die zijn gevonden bij het type 737 MAX 9 de schuld zijn van Boeing. Daarbij zei hij ook dat het bedrijf “ervoor zou zorgen dat elk volgend vliegtuig dat de lucht in gaat, inderdaad veilig is”.