ASML zet opmars op Damrak voort, evenals de AEX

Chipmachinefabrikant ASML heeft zijn opmars op het Damrak donderdag voortgezet. Na een winst van bijna 10 procent op woensdag, sloot het aandeel een dag later 4,6 procent hoger. De koerssprong volgt op de beter dan verwachte resultaten van het bedrijf uit Veldhoven. Zo steeg de omzet in 2023 met 30 procent en zijn ook de vooruitzichten gunstig.

Mede dankzij de koerswinst van ASML ging de AEX donderdag opnieuw omhoog, met 1 procent tot 814,87 punten. De hoogste slotstand ooit van 827,57 punten werd in november 2021 bereikt. De MidKap daalde met 0,5 procent tot 894,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,1 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De beleidsbepalers van de centrale bank hebben besloten de rente in de eurozone ongewijzigd te laten op het huidige hoge niveau van 4 procent. Economen hadden een dergelijk besluit al verwacht.

ECB-president Christine Lagarde lichtte toe het nog “prematuur” te vinden om te praten over een verlaging. Volgens de Française komen de komende tijd nog veel nieuwe gegevens binnen die relevant zijn voor een volgend rentebesluit. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het prijsniveau in de eurozone, maar ook data over de lonen.

Naast ASML stond DSM-Firmenich tussen de stijgers met een plus van 4,3 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf leek te profiteren van goed ontvangen resultaten van de Zwitserse branchegenoot Givaudan. In Zwitserland steeg dat aandeel 7,9 procent.

SBM Offshore was hekkensluiter in de MidKap met een min van 3,7 procent. Beleggers reageerden op het geplande vertrek van topman Bruno Chabas bij de maritieme dienstverlener. Chabas maakt op 12 april na twaalf jaar plaats voor de huidige operationeel directeur Øivind Tangen.

De euro was 1,0835 dollar waard, tegen 1,0902 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 76,40 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte ook 1,7 procent meer, op 81,36 dollar per vat.