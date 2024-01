Bouwbranche ziet nog veel werk ondanks terugloop productie

Er is nog voldoende werk in andere markten binnen de bouwsector, iets waar bouwbedrijven goed op inspelen nu de productie in bijvoorbeeld de woningbouw terugloopt. Dat stelt Bouwend Nederland, waarmee de brancheorganisatie reageert op de nieuwe voorspelling van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Dat kennisinstituut kwam donderdag met een verwachting dat het aantal banen in de bouw de komende twee jaar met 12.000 afneemt.

Die krimp volgt uit het door de EIB voorspelde wegzakken van de bouwproductie. Zo denkt het kennisinstituut dat de productie van nieuwbouwwoningen waarschijnlijk met 11 procent zal teruglopen. De utiliteitsnieuwbouw, oftewel de bouw van gebouwen die geen woonbestemming hebben, doet het met een krimp van 10 procent nauwelijks beter.

Maar dat er minder gebouwd wordt, betekent niet dat werknemers van bouwbedrijven worden ontslagen, stelt Bouwend Nederland. Volgens de brancheorganisatie zijn bedrijven in de bouwsector “wendbaar” en verleggen zij hun aandacht naar onder meer herstel en verbouw en verduurzaming. Volgens de brancheorganisatie blijft het dan ook belangrijk om vakmensen in de sector te houden, “gezien de grote maatschappelijke opgaven waar de bouwsector een grote rol in speelt”.

Een van die uitdagingen is het jaarlijks bouwen van 100.000 woningen als oplossing voor het woningtekort. Maar dat lukt nog niet. Een belangrijke oorzaak daarvoor, volgens de brancheclub, is het trage afgeven van vergunningen voor bouwlocaties door gemeenten en provincies. Bouwend Nederland zegt dan ook te blijven aandringen bij bestuurders “om snelheid te maken met het afgeven van meer vergunningen”.

Op de middellange termijn lijken de vooruitzichten volgens de EIB beter. Zo zou de totale bouwproductie dan met gemiddeld 2,5 procent moeten toenemen, waarbij de werkgelegenheid ook weer aantrekt. Daarom blijft het nodig om mensen te blijven werven, iets waar Bouwend Nederland zich naar eigen zeggen al voor inzet. Het gaat dan bijvoorbeeld om zijinstromers. Ook probeert de brancheclub jongeren te interesseren voor een opleiding in de bouw en techniek.